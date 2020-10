Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Einbruch, Plattgestochen; Berauscht gefahren; Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Marburg - Einbruch in die Schlossbergapotheke

In der Nacht zum Samstag, 24. Oktober, um kurz vor 01 Uhr kam es zum jetzt dritten Einbruch in die Schlossbergapotheke in der Universitätsstraße. Gewaltsam öffnete der Einbrecher einen Flügel der Eingangstür, stieg durch den Spalt und stahl aus den drei offen stehenden Registrierkassen das Bargeld. Der Täter entkam ungesehen, sodass derzeit keine Beschreibung vorliegt. Wer war in der Nacht in der Innenstadt und hat gegen 01 Uhr rund um den beschriebenen Tatort verdächtige Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf - Reifen platt

Mittwochmorgen, 21. Oktober, um 07.30 Uhr stellte der Fahrer seinen schwarzen Ford Puma unbeschädigt auf dem Parkplatz vor dem Anwesen Niederkleiner Straße 40 ab. Als er um 12 Uhr zurückkehrte, war ein Vorderreifen platt. Eine sichtbare Einstichstelle zeugte von mutwillige Sachbeschädigung. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Ostkreis - Berauscht gefahren

Wieder fielen am zurückliegenden Wochenende im Ostkreis, in Stadtallendorf, Kirchhain und Neustadt Fahrer auf, die unter dem Einfluss berauschender Mittel standen. Für alle endete die Fahrt mit der Kontrolle und mit Blutproben. Bereits am Freitag, 23. Oktober, um 10 Uhr musste ein 39-Jähriger sein Auto stehen lassen. Er saß nicht zum ersten Mal hinter einem Lenkrad, obwohl er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der Drogentest bestätigte den Verdacht mit einer positiven Reaktion auf gleich zwei Präparate. Die Polizei stellte bei dem Mann zusätzlich den Autoschlüssel sicher. In der Nacht zum Sonntag, 25. Oktober, um dreißig Minuten nach Mitternacht zeigte der Alkotest eines in Neustadt angehaltenen Autofahrers über 1,7 Promille an. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des 31-Jährigen. Ebenfalls seinen Führerschein zunächst abgeben musste in der gleichen Nacht um kurz vor 01 Uhr ein anderer 31 Jahre alter Mann. Ihn kontrollierte die Polizei in Kirchhain. Sein Alkotest zeigte über 1,1 Promille. Durch seine mehr als unsichere Fahrweise fiel am Sonntagabend, um 18.10 Uhr ein Fahrradfahrer auf. Er fuhr trotz herrschender Dunkelheit ohne Licht und dann auch noch in deutlichen Schlangenlinien. Als der Radler an der Bahnhofstraße den Kreisverkehr nutzte, musste er sogar einen Fuß von einem Pedal nehmen, um sein Gleichgewicht zu halten. Der Alkotest nach dem Anhalten lieferte die Erklärung. Er zeigte über 2 Promille an. Der 40 Jahre alte Mann musste mit zur Blutprobe. Über eventuelle Auswirkungen auf seinen Führerschein wird das Gericht entscheiden.

Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Marburg - Verlorene Ladung verursacht Schaden

Just in dem Augenblick, als der blaue Opel Astra einen Pkw mit einem offenen Anhänger überholte, löste sich wohl ein Plastikblumenkübel aus dessen Ladung. Der Kübel landete auf der Motorhaube des Astras und verursachte einen Schaden. Vermutlich hat der Fahrer des Gespanns den Ladungsverlust und den folgenden Unfall nicht bemerkt und fuhr daher weiter. Der Unfall passierte am Dienstag, 06. Oktober, gegen 13.45 Uhr, auf der B 3 auf dem Weg nach Kirchhain zwischen den Anschlussstellen Cölbe/Wehrda und dem folgenden Cölber Dreieck. Die Astrafahrerin startet kurz vor dem Abzweig nach Wetter/Biedenkopf ihr Überholmanöver. Der Pkw-Anhänger hatte keine Plane und die Ladefläche war wohl nicht abgedeckt. Gezogen hat den Anhänger ein wohl silbernes Auto, eventuell ein VW Golf. Welcher Pkw mit Anhänger war an dem Dienstag auf der Autobahn von Marburg Richtung Kirchhain unterwegs? Der Fahrer wird gebeten, sich zwecks der Schadensregulierung mit den Unfallfluchtermittlern der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0, in Verbindung zu setzen.

Marburg - Unfallflucht nach Parkplatzrempler

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein noch unbekannter Autofahrer die Fahrerseite eines grauen Audi A6. Der Schaden beträgt mindestens 800 Euro. Der Audi parkte zur Unfallzeit am Donnerstag, 22. Oktober, zwischen 07.50 und 15.10 Uhr, auf dem großen Parkplatz beim Georg-Gassmann-Stadion in der Leopold-Lucas-Straße. Der Verursacher entfernte sich nach der Kollision, ohne die Polizei zu benachrichtigen und ohne eine Nachricht am Audi zu hinterlassen. Wer hat diesen Unfall gesehen? Wer kann Hinweise geben zum verursachenden Auto und/oder zum verantwortlichen Fahre*in. Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Steffenberg - Schaden durch Auto oder durch Einkaufswagen?

Der Standort des schwarzen BMW Cabrio und das Schadensbild legen die Vermutung nahe, dass der Schaden auch durch den Anstoß eines Einkaufswagens entstanden sein könnte. Auszuschließen ist die Kollision eines Autos jedoch nicht. Der Schaden entstand am Montag, 19. Oktober, zwischen 11.30 und 12 Uhr das 3er Cabriolet stand auf dem Rewe-Parkplatz des Centro Steffenberg Niedereisenhausen nahe dem Abstellplatz der Einkaufswagen entlang eines markierten Fußgängerwegs mit der Front zum Markt. Der Schaden ist hinten links und beträgt vermutlich mindestens 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

