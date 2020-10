POL-MR: Polizei sucht Eigentümer von mutmaßlichem Diebesgut Bezug: Presseinfos:https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43648/4740255 Ostkreis

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Sonnenbrillen, Parfüm, Schmuck, Uhr, mobile Navigationsgeräte, Taschen, Rucksäcke, Geldsäckchen mit Kupfermünzen, Fahrräder und sogar Verbandsmaterialien stellte die Kripo im Zusammenhang mit Ermittlungen nach der Festnahme eines Mannes sicher. Es handelt sich um mutmaßliches Diebesgut. Einen Teil der Gegenstände konnte die Kriminalpolizei den entsprechenden Straftaten zuordnen und damit den Eigentümern zurückgeben. Andere teils auffällige und markante Gegenstände suchen noch nach ihren Eigentümern.

Wem gehören die sichergestellten Gegenstände?

Für die weiteren Ermittlungen wäre es wichtig, diese Gegenstände entsprechenden Straftaten zuzuordnen. Die dieser Meldung beigefügten und unter www.polizeipresse.de einsehbaren Bilder sind exemplarisch.

Weitere Bilder stehen unter www.polizei.hessen.de (Polizeipräsidium Mittelhessen/Fahndung/Sachen) (https://k.polizei.hessen.de/240687456) zur Ansicht bereit.

Die Besitzer werden dringend gebeten, sich mit dem Kommissariat für Einbruchs- und Diebstahlsdelikte bei der Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

Hintergrund: Eine gute Zeugenreaktion und die hervorragende Personenbeschreibung führten am Dienstagabend, 20. Oktober in Kirchhain zur Festnahme eines Verdächtigen nach dem Diebstahl aus einem Auto. Der polizeibekannte 28 Jahre alte Mann hatte ein gestohlenes Laptop bei sich. Er hatte sich zuvor in der Mühlgasse beim großen Parkplatz zwischen den Autos bewegt und mehrfach versucht, Autotüren zu öffnen. Der Tatverdächtige stand unter Alkoholeinfluss. Die Polizei veranlasste eine Blutprobe und nahm ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Die Polizei hatte den Mann bereits in der Nacht zum 17 Oktober wegen des Verdachts des Diebstahls aus Autos vorübergehend festgenommen. Auch da hatten gute Zeugenreaktionen und Aussagen zur Festnahme geführt. Nach erneuter Festnahme am 20.10.2020 in Kirchhain und der Zuordnung weitere Straftaten auch in Gießen erließ ein Richter den von der Staatsanwaltschaft Marburg beantragten Haftbefehl wegen Wiederholungsgefahr. Der Festgenommene ist seit Mittwoch, 21. Oktober in der Justizvollzugsanstalt.

