POL-MR: Graffiti - Weitere Tatorte; Waschmaschine weg; Auto aufgebrochen; Unfallfluchten: A-Klasse beschädigt; Parkplatzlaterne steht schief; Zaunschaden

Kirchhain - Graffiti - Weitere Tatorte (Bezug: Presseinformation vom 22. 10.20)

Am Donnerstag, 22. Oktober berichtete die Polizei von mehreren Graffiti zwischen Erlensee und Reiterhof. Mittlerweile stehen weitere Tatorte dieser Sachbeschädigungen fest, Immer wieder tauchten bei den Sachbeschädigungen die gleichen Buchstaben- und Zahlenkombinationen auf. Ein Tatzusammenhang ist aufgrund von Aussehen, Größe, Ausführung sowie Art und Weise durchaus wahrscheinlich. Die Farbschmierereien waren u.a. am Hexenturm an der Stadtmauer, an Laternen, im Steinweg an einer Werbetafel, einer Litfaßsäule, an einem Zaun und den Innenseiten der Bahnunterführung oder auch wie in der Straße Am Bahnhof an einem Stromkasten. Weitere Graffiti gleicher Art auch auf dem Hessischen Fernradweg R 6 auf dortigen Informationstafeln und mehreren Skulpturen. Die Graffiti ziehen sich scheinbar quer durch Kirchhain. Der Gesamtschaden durch die notwendigen Reinigungsarbeiten lässt sich derzeit nicht beziffern. Die Polizei bittet um besondere Aufmerksamkeit und um sofortige Benachrichtigung bei verdächtigen Beobachtungen. Außerdem sucht die Polizei Zeugen der Farbsprühereien und bittet darum besondere Auffälligkeiten wie z.B. Personen mit Farbresten an Händen oder Kleidung zu melden. Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Dautphe - Waschmaschine mitgenommen

Zwischen 22 Uhr am Mittwoch und 18 Uhr am Donnerstag, 22. Oktober, verschwand aus der Hofeinfahrt eines Anwesens in der Gladenbacher Straße eine Midea-Waschmaschine im Wert von 444 Euro. Möglicherweise hielt der Mitnehmer die Maschine für aussortiert und herrenlos. Das war sie aber nicht. Der Besitzer zeigte jetzt den Verlust seiner Waschmaschine an. Wer hat in der fraglichen Zeit eventuell das Verladen der Maschine beobachtet? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0 oder Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Michelbach - VW Passat aufgebrochen

Obwohl der braune Passat auf dem Privatgrundstück eines Anwesens in der Michelbacher Straße parkte, brach ein Dieb ihn auf und stahl Zigaretten und das Parkmünzgeld. Tatzeit war von Mittwoch auf Donnerstag, 22. Oktober, zwischen 16 und 08 Uhr. Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Rauschenberg - Fahrt unter Drogeneinfluss?

Am Donnerstag, 22. Oktober, um kurz nach 14 Uhr überprüfte die Polizei bei einer Verkehrskontrolle den 29 Jahre alten Fahrer eines schwarzen Autos. Da ein durchgeführter Drogenwischtest positiv auf gleich mehrere Produkte reagierte, steht der Mann unter dem Verdacht das Auto gefahren zu haben, obwohl er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Endgültigen Aufschluss darüber wird allerdings erst das Ergebnis der veranlassten Blutprobe geben. Vorsorglich untersagte die Polizei zunächst mal die Weiterfahrt.

Unfallfluchten - Zeugen gesucht - Hinweise erbeten

Wommelshausen - A-Klasse auf Hotelparkplatz beschädigt

Die Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Hotels in der Brühlstraße war bereits zwischen Montag, 05. und Samstag, 10. Oktober. In dieser Zeit entstand an einem dort geparkten grauen A-Klasse Daimler mit Frankfurter Kennzeichen an der Fahrertür ein Schaden von vermutlich mehreren Tausend Euro. Die Tür war zerkratzt und eingedrückt. Hinweise auf ein verursachendes Fahrzeug ergaben sich nicht. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Gladenbach - Parkplatzlaterne steht schief

Eine der hohen, den Parkplatz zwischen dem Aldi-Markt und dem Rewe-Getränkemarkt in der Adolf-Theis-Straße beleuchtenden Laternen steht nach einem offensichtlichen Anstoß leicht schief. Die betroffene Lampe befindet sich an der Ausfahrt zur Kirchbergstraße. Die Art und vor allem die Höhe der Anstoßstelle deuten auf ein größeres Verursacherfahrzeug hin. Der Unfall ereignete sich zwischen 15 Uhr am Montag, 19. Oktober und 10 Uhr am Mittwoch, 21. Oktober. Wer hat in dieser Zeit auf dem Parkplatz ein Rangiermanöver eines größeren Fahrzeugs, möglicherweise eines Lastwagens oder eines Busses oder Wohnmobils oder auch Pkw mit Anhänger beobachtet, welches den Schaden an der Laterne verursacht haben könnte? Wo steht seit dieser Zeit ein solches Fahrzeug mit einem frischen Unfallschaden, der auf den Anstoß mit einem Mast zurückführbar wäre. Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Stadtallendorf - Zaunschaden

Der Schaden am Zaun des Anwesens Maximilian-Kolbe-Straße beträgt mehrere Hundert Euro. Er entstand in der Nacht zum Montag, 21. Oktober, zwischen 19 und 08.30 Uhr auf nicht bekannte Art und Weise. Die Spuren lassen zwar einen Verkehrsunfall vermuten, ergaben aber keine Hinweise auf den Unfallhergang oder das verursachende Fahrzeug. Wer hat in der fraglichen Zeit etwas gesehen oder gehört und kann in diesem Zusammenhang sachdienliche Angaben machen? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

