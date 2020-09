Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Unfallflucht

dunkelgrüner Renault mit niederländischem Kennzeichen gesucht

Rees (ots)

Am Samstag (12.09.2020) kam es gegen 12:20 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Grüttweg.

Ein 38-jähriger Audifahrer aus Rees fuhr auf dem Grüttweg in Richtung Innenstadt. An der Fahrbahnverengung auf Höhe des Schwimmbades kam ein dunkelgrüner Renault mit niederländischem Kennzeichen seiner Wartepflicht nicht nach und schnitt den Audi, so dass der 38-Jährige ausweichen musste. Hierbei geriet er auf den Bordstein, dennoch ließ sich ein Zusammenstoß der linken Außenspiegel beider Fahrzeuge nicht verhindern.

Der Fahrer des Renaults, ein südländisch aussehender Niederländer hielt an, beschimpfte den Reeser als "Arschloch", stieg dann wieder in seinen Wagen und flüchtete in Richtung B67, ohne seine Daten zur Schadensregulierung zu hinterlassen.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (cp)

