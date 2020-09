Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve- Unfallflucht/ Drei Fahrzeugtypen kommen In Frage

Kleve (ots)

Ein unbekannter Autofahrer fuhr in der Zeit zwischen Donnerstag, 12.00 Uhr, bis Freitag (11. September 2020), 14.15 Uhr, gegen einen geparkten Seat Leon. Der Seat stand auf dem rechten Parkstreifen an der Gruftstraße in Richtung Tiergarten und wurde durch den Unbekannten hinten links stark beschädigt. Nach ersten Ermittlungen des Verkehrskommissariats kommen drei Fahrzeugtypen ein Renault Master, ein Opel Movano oder ein Nissan NT300 in Frage. Weiter kann gesagt werden, dass der Transport wahrscheinlich weiß ist und aus dem Baujahr 2018 stammt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Kleve unter Telefon 02821 5040 entgegen. (as)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell