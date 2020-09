Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Betrunkener Autofahrer fällt zweimal in einer Nacht auf

Kleve (ots)

Gleich zweimal gelang es einem 39-jährigen Mann mit Wohnsitz in Kranenburg in der Nacht zu Freitag (11.09.2020), wegen zweier Verkehrsvergehen ins Visier der Polizei zu geraten.

Ungewöhnlich, da man meist nach dem ersten Verstoß nicht noch ein weiteres Mal auffallen möchte. Besonders ungewöhnlich jedoch in diesem Fall, denn bereits gegen 03:15 Uhr war einer Polizeistreife aufgefallen, die Anlass zu einer Alkoholkontrolle sah. Der Atemalkoholtest verlief positiv und der 39-Jährige begleitete die Beamten zur Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Aufgrund des erheblichen Alkoholwertes von annährend drei Promille wurde dem 39-Jährigen nicht nur die Weiterfahrt untersagt, sondern auch der Führerschein abgenommen.

Was den Mann aus Kranenburg dennoch dazu bewogen hat, sich erneut in seinen VW zu setzen, konnte er bei der zweiten Kontrolle auf der Briener Straße nicht sagen. Gegen 06:35 Uhr fiel der VW nach dem Dienst einem der Polizeibeamten, die den 39-Jährigen bereits in der Nacht angehalten hatten, auf.

Mit seinen immer noch gut zweieinhalb Promille durfte er die Polizei erneut zur Wache begleiten, wo ihm eine weitere Blutprobe entnommen wurde. Um zu verhindern, dass der 39-Jährige sich noch einmal betrunken ins Auto setzt, wurde sein Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Jetzt muss der 39-Jährige sich nicht nur wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten, sondern auch noch mit einer Anzeige wegen Fahren ohne Führerschein rechnen. (cp)

