Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch- Körperverletzung/ Unbekannte Täter sprühen mit Pfefferspray

Goch (ots)

Eine Gruppe Jugendlicher sprach zwei junge Männer im Alter von 16 und 18 Jahren an, die am Sonntag (13. September 2020) gegen 03.05 Uhr mit ihren Fahrrädern auf der Daimlerstraße unterwegs waren. In Höhe der Kreuzung Borsigstraße attackierten die unbekannte Gruppe die beiden Radfahrer dann und sprühten unvermittelt mit Pfefferspray. Anschließend stiegen die Angreifer in ein dunkles Auto und flüchteten in unbekannte Richtung. Die beiden Männer wurden leicht verletzt. Zu den Tätern kann gesagt werden, dass es circa 5-7 Personen gewesen sein sollen. Unter ihnen seien Männer und Frauen gewesen. Zeugenhinweise bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (as)

