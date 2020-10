Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Drogen beschlagnahmt - Kripo vereitelt Drogenhandel

Marburg-Biedenkopf (ots)

Landkreis - Drogen beschlagnahmt - Kripo vereitelt Drogenhandel

Mit der Beschlagnahme der Ernte des Blütenertrags von 27 Marihuanapflanzen verhinderte die Kripo Marburg den beabsichtigen Verkauf von ca. einem Kilogramm der Drogen. Der polizeibekannte 31 Jahre alte Mann hatte die Pflanzen in einem Schuppen angebaut und abgeerntet. Die Fahnder des Rauschgiftkommissariats der Kripo Marburg griffen am Montag, 19. Oktober zu, stellten das Marihuana sowie noch 40 Gramm Amphetamine sicher und nahmen den 31-Jährigen vorübergehend fest. Er räumte in seiner Vernehmung den beabsichtigten Handel mit den Betäubungsmitteln ein. Ausreichende Haftgründe lagen gegen den Mann nicht vor.

