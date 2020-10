Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Verletzter auf der Straße- Zeugen gesucht; Beschädigte Autos; Graffiti und Berichte zu mehreren Unfallfluchten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Verletzter auf der Straße - Zeugen gesucht

Am Montag, 19. Oktober, gegen 20 Uhr erhielt die Polizei eine Mitteilung über einen Mann, der auf dem Gehweg an der Straße Am Grün liegt und nicht reagiert. Der 36 Jahre alte Mann sprach so gut wie kein Deutsch, sodass sich das vorangegangene Geschehen nicht gänzlich klären ließ. Gedeutet aus den Gesten und Worten könnte es sein, dass der Mann durch einen Tritt in die Genitalien zu Boden ging und sich dabei eine Platzwunde zuzog. Eine Beschreibung konnte der Mann nicht abgeben. Die Polizei sucht nun Zeugen des Geschehens. Wer hat gesehen, was sich am Montagabend gegen 20 Uhr in Höhe des Anwesens Am Grün 13 ereignet hat? Gab es eine Auseinandersetzung? Etwaige Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0, in Verbindung zu setzen.

Marburg - Pflastersteine über die Motorhaube gezogen

Die Spuren waren eindeutig. Jemand hatte zwei Pflastersteine auf die Motorhaube des blauen Renault Twingo gelegt und dann über die Haube gezogen. An dem Twingo entstand ein Schaden von mindestens 500 Euro. Tatzeit dieser Sachbeschädigung war am Montag, 19. Oktober, zwischen 10 und 15 Uhr. Der Pkw parkte im Karlsbader Weg unterhalb der Gesamtschule. Ein weiteres beschädigtes Auto, ein schwarzer Daewoo, parkte vor dem Anwesen Sudetenstraße 3. An diesem Fahrzeug entstand auf noch unbekannte Weise ein Schaden von mindestens 1000 Euro. Hier lag die Tatzeit zwischen 14.30 Uhr am Sonntag und 16.40 Uhr am Montag, 19. Oktober. Sachdienliche Hinweise zu beiden Fällen, bei denen ein Zusammenhang möglich aber nicht gesichert ist, bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Graffiti

Am zurückliegenden Wochenende ereigneten sich mindestens zwei Sachbeschädigungen durch Graffiti. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise. Insgesamt fünf sogenannte TAGS auf den Fassaden zweier nebeneinanderstehender Häuser in der Lingelgasse bedeuten einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Die TAGS waren in schwarzer Farbe und wurden zwischen 17 Uhr am Samstag und 17 Uhr am Sonntag, 18. Oktober aufgesprüht. Zweiter Tatort war in der Nacht zum Montag ein Gebäude in der Schwanallee. Hier wurden die Farben Schwarz, Orange und Rot für zwei größere Schriftzüge benutzt. Auch hier beträgt der Schaden mehrere Hundert Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Leidenhofen - Unfallflucht - Tatort: Leidenhofer Straße 9

Aufgrund der Spuren an dem beschädigten weißen VW Sharan könnte auch ein Zweirad als unfallverursachendes Fahrzeug in Frage kommen. Letztendlich stehen aber weder ein Unfallhergang noch das verursachende Fahrzeug fest. Der Schaden an dem Sharan ist hinten links und beläuft sich auf mindestens 700 Euro. Der VW parke zur Unfallzeit zwischen 15.15 Uhr am Donnerstag und 12.20 Uhr am Freitag, 16. Oktober ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand etwa in Höhe des Anwesens Leidenhofer Straße 9. Die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg suchen nach Zeugen und bitten um Hinweise. Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann sachdienliche Hinweise zum verursachenden Fahrzeug geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf - Flucht nach Kollision mit silbernem Caddy im Eulenweg

Die Unfallflucht im Eulenweg war am Montag, 19. Oktober, vermutlich in den Abendstunden. Beim Passieren streifte das noch unbekannte Fahrzeug den vor dem Anwesen Eulenweg 29 geparkten silbernen VW Caddy. An der Beifahrerseite des Caddys entstand dabei ein Schaden von mindestens 700 Euro. Hinweise auf das verursachende Fahrzeug ergaben sich bislang nicht. Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Marburg - Komplette Fahrerseite verkratzt

Der Schaden an dem schwarzen 3er BMW ist hoch und liegt bei vermutlich mehreren Tausend Euro. Die komplette Fahrerseite ist betroffen. Die Unfallflucht war am Montag, 19. Oktober, zwischen 13 und 16.15 Uhr. Der BMW parkte in dieser Zeit am Straßenrand vor dem Anwesen Frauenbergstraße 8. Der Verursacher hatte weder einen Zettel hinterlassen noch die Polizei angerufen. Derzeit gibt es noch keine Hinweise zum verursachenden Fahrzeug und/oder dessen Fahrer*in. Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Von Zeugen beobachtet

Nach den Schilderungen eines Zeugen touchierte am Montag, 19. Oktober, gegen 10.15 Uhr eine ausparkende Autofahrerin mit ihrem Fahrzeug den nebenstehenden Pkw. Die ältere Dame stieg dann aus, schaute sich das andere Fahrzeug an und fuhr anschließend weg. Sie hatte weder eine Nachricht hinterlassen noch sich sonst wie um die Regulierung des Fremdschadens in Höhe von wenigen Hundert Euro gekümmert. Unfallort war ein Parkplatz am Uni-Klinikum. Dank des Zeugen ermittelte die Polizei die 63 Jahre alte Unfallverursacherin. Sie muss sich demnächst wegen der Unfallflucht verantworten und der andere Autofahrer bleibt nicht auf seinem Schaden hängen.

