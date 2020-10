Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Zaunschaden nach Rangiermanöver - Verursacher flüchtete; Unfallflucht vor dem Amtsgericht

Marburg-Biedenkopf (ots)

Oberrosphe - Zaunschaden nach Rangiermanöver-Verursacher flüchtete

Höchst wahrscheinlich bei einem Rangiermanöver kollidierte ein noch unbekanntes Fahrzeug mit einem Grundstückszaun aus Metall. Der Schaden am Zaun beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Der Unfall vor dem Anwesen Grüner Weg 4 war zwischen Dienstagmorgen und Mittwochmorgen (13/14 Oktober). Der Verursacher fuhr weg, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Wer hat in dieser Zeit ein Rückwärtsfahren oder Wende- oder sonstiges Rangiermanöver beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Kirchhain - Unfallflucht vor dem Amtsgericht

Auf dem Parkplatz des Amtsgerichts Kirchhain in der Niederrheinischen kam es am Montag, 12. Oktober, zwischen 07.30 und 13 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Betroffen mit einem Schaden hinten links in Höhe von mindestens 1500 Euro ist ein silberner Audi A 6. Der Kombi parkte ordnungsgemäß am rechten Rand des Parkplatzes. Der Schaden war für den Fahrer nach Rückkehr sofort erkennbar. Lage und Art deuten auf eine Kollision bei einem Ein- oder Ausparkmanöver hin. Hinweise auf das verursachende Fahrzeug ergaben sich weder durch die Spurenlage noch durch die ersten Befragungen im Umfeld. Die Polizei Stadtallendorf hat wegen dieser Unfallflucht die Ermittlungen aufgenommen, sucht Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06428 9305 0.

