POL-MR: Weitere Kellereinbrüche; Baugerüst verschwunden; Unfallflucht in der Vogelhecke; Baumschutzbügel beschädigt

Stadtallendorf - Weitere Kellereinbrüche

Nicht nur in einem Mehrfamilienhaus in der Von-Brentano-Straße (siehe Presseinformation der Polizei v. 13. Oktober), sondern auch in einem in der Straße Eichenhain kam es in der Nacht zum Dienstag, 13. Oktober, zu mehreren Kellereinbrüchen. Im Gegensatz zu den Einbrüchen in der Von-Brentano-Straße blieb der Täter im Eichenhain ohne Beute. In beiden Fällen ermittelt die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0, und bittet um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen. Wem ist eine fremde Person im oder in unmittelbarer Nähe des Hauses aufgefallen? Wer hat außergewöhnliche bzw. ungewöhnliche Beobachtungen gemacht?

Betziesdorf - Baugerüst verschwunden

Aus dem Neubaugebiet in Betziesdorf (Bergstraße/Zum Berggarten) verschwanden vor einem noch unbewohnten Neubau abgelegte, blau markierte Gerüstteile. Wann genau und wer die am Grundstücksrand abgelegten Teile abtransportierte, ließ sich bislang nicht ermitteln. Der Transport passierte zwischen Dienstag, 08. September und Donnerstag, 08. Oktober. Dem Besitzer fehlen ca. 200 Quadratmeter des Baugerüsts, bestehend aus Rahmen, Belägen und Geländer. Der Wert beläuft sich auf etwa 5000 Euro. Wo sind die auffällig blau markierten Gerüstteile jetzt? Wer hat im maßgelblichen Zeitraum das Verladen des Gerüsts gesehen und kann dazu Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Cölbe - Unfallflucht in der Vogelhecke

Betroffen von einer Verkehrsunfallflucht ist ein gelber Skoda Citigo. Der Schaden befindet sich vorne links und beläuft sich auf mindestens 800 Euro. Die Besitzerin hatte ihr Auto am Sonntag, 11. Oktober, um 21.30 Uhr unbeschädigt auf der Straße abgestellt. Am Montag, um 11 Uhr stellte sie den Schaden fest. Weder befand sich am Fahrzeug eine Nachricht, noch erfolgte die Meldung eines Unfalls bei der Polizei. Hinweise oder Spuren, die Rückschlüsse auf das verursachende Fahrzeug zuließen, waren nicht vorhanden.

Marburg - Baumschutzbügel beschädigt

Zum wiederholten Mal ermitteln die Unfallfluchtexperten der Polizei Marburg nach dem Beschädigen eines Baumschutzbügels wegen einer Unfallflucht. Der Schadensverursacher meldete den Unfall weder bei der Stadt noch bei der Polizei. Der Unfall war in Höhe des Anwesens Universitätsstraße 58. Am Schutzbügel von Baum Nr. 34 war eine Strebe verbogen und die Bodenverankerung war herausgehoben. Art und Umfang deuten auf einen entstandenen Schaden auch am verursachenden Auto hin. Weitere Hinweise auf dieses Fahrzeug ergaben sich allerdings nicht. Der Unfall muss vor Montag, 12. Oktober passiert sein. Eine weitere Einschränkung der Unfallzeit ist nicht möglich. Der betroffene Baum steht auf der Universitätsstraße auf der Rückseite des Gebäudes mit der postalischen Anschrift Barfüßertor 36. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

