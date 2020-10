POL-MR: Unfallzeugen gesucht - rabiater Biker im Kreisverkehr - flotte Fahrt auf B453 - Zaun beschädigt - Reifenstecher - Umweltsünder - Alkohol und Drogen im Blut - Einbruch und Diebstahl ...

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Marburg-Cappel: Einbruch vorbereitet -

Im Zeitraum vom 05.10.2020 bis zum 10.10.2020 versuchten Unbekannte in der Goethestraße in die Kellerwohnung eines Mehrfamilienhauses einzudringen. Sie schoben den Rollladen zur Terrassentür hoch und verkeilten ihn mit einem Besen. Offensichtlich fühlten sich die Einbrecher gestört und nahmen Reißaus. Zurück blieb ein Schaden von rund 1.000 Euro. Hinweise zu den Dieben oder zu Personen die dort in diesem Zusammenhang auffielen, nimmt die Marburger Polizei unter Tel.: (06421) 4060 entgegen.

Amöneburg-Erfurtshausen: In Einfamilienhaus eingestiegen -

Mit Bargeld in noch nicht bekannter Höhe suchten Einbrecher in der Hauptstraße das Weite. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Täter über die Haustür gewaltsam in das Einfamilienhaus eindrangen und dort nach Wertsachen suchten. Die Einbruchschäden belaufen sich auf ca. 150 Euro. Zeugen, die die Diebe am Samstag (10.10.2020), zwischen 14.00 Uhr und 20.15 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (006428) 93050 bei der Stadtallendorfer Polizei zu melden.

Marburg: Diebe im Ufercafé -

Das Café des Tretbootverleihs an der Lahn rückte am Wochenende in den Fokus unbekannter Diebe. Im Zeitraum von Freitag (09.10.2020), gegen 20.00 Uhr bis Samstag (10.10.2020), gegen 08.15 Uhr verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu dem Café und suchten nach Beute. Ihnen fielen Getränkeflaschen und Nahrungsmittel in Hände. Zudem ließen sie aus einem Gartenhäuschen Päckchen mitgehen. Eine genaue Aufstellung der gestohlenen Gegenstände liegt der Polizei momentan noch nicht vor. Die Aufbruchschäden summieren sich auf ca. 1.500 Euro. Hinweise erbittet die Polizei in Marburg unter Tel.: (06421) 4060.

Neustadt: Dreist aus Transporter bedient -

Reichlich abgebrüht zeigten sich Diebe, die sich am Samstagmorgen (10.10.2020) aus einem Kleinbus auf der Rückseite der evangelischen Kirche bedienten. Zwischen 09.45 Uhr und 09.55 Uhr luden die Bestohlenen den Ford dort aus. Der Kofferraum stand offen, während Gegenstände ausgeladen und fortgetragen wurden. In einem unbeobachteten Moment schlugen die Diebe zu und griffen sich aus dem Ford eine Systemkamera EON M50 von "Canon". Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib der rund 600 Euro teuren Kamera nimmt die Stadtallendorfer Polizei unter Tel.: (006428) 93050 entgegen.

Neustadt: Über die Balkontür eingestiegen -

Mit einer Spielkonsole von Nintendo, zwei Handys sowie rund 400 Euro Bargeld flüchteten Einbrecher aus einer Wohnung in der Leipziger Straße. Am Freitag (09.10.2020), zwischen 12.30 Uhr und 19.50 Uhr kletterten sie auf den Balkon der Erdgeschosswohnung und drangen über die lediglich gekippte Balkontür ein. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Täter zur genannten Zeit in der Leipziger Straße beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizei in Stadtallendorf unter Tel.: (06428) 93050.

Kirchhain und Stadtallendorf: Drogenfahrer gestoppt -

Streifen der Stadtallendorfer Polizei zogen am Wochenende zwei Drogenfahrer aus dem Verkehr. Am Freitagabend (09.10.2020), gegen 19.40 Uhr stoppten sie in der Niederkleiner Straße in Stadtallendorf einen Mercedesfahrer. Der 35-Jährige stand offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein Schnelltest wies dem in Stadtallendorf lebenden Drogenfahrer die Einnahme von THC nach. Um 22.00 Uhr erwischte es in Kirchhain den Fahrer einer C-Klasse. Der 55-jährige Stadtallendorfer räumte gegenüber den Polizisten ein, Methadon und Heroin konsumiert zu haben. Beide mussten sich auf der Stadtallendorfer Wache Blutentnahmen unterziehen. Auf sie kommen wegen der Drogenfahrten sowie wegen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz Strafverfahren zu.

Schwalmstadt: Mit Promille verunglückt -

Ohne Verletzungen überstand am frühen Samstagmorgen (10.10.2020) ein Golffahrer einen Unfall in der Unterführung der Niederrheinischen Straße. Gegen 02.55 Uhr war der 20-Jährige von Schwalmstadt in Richtung Neustadt unterwegs. Aufgrund seines Akoholpegels verlor er die Kontrolle über seinen VW und krachte gegen die Wand. Der in Neustadt lebende Unfallfahrer blieb unverletzt. Sein Alkoholtest brachte es auf 1,52 Promille. Er musste mit auf die Stadtallendorfer Wache, wo ihm ein Arzt Blut und die Polizisten seinen Führerschein abnahmen. Anschließend durfte er die Polizeistation wieder verlassen. Sein Wagen hat nur noch Schrottwert und musste abgeschleppt werden. Die Unfallschäden summieren sich auf ca. 11.000 Euro.

Cölbe-Schönstadt - B3: Fahrrad auf Toyota geschleudert -

Ein skurriler Disput zwischen einem Autofahrer und einem E-Biker beschäftigt derzeit die Marburger Polizei. Am Sonntagnachmittag (11.10.2020), gegen 17.45 Uhr wartete der Fahrer eines silberfarbenen Toyota von Schönstadt kommend im Kreisverkehr in Höhe des "Chausseehauses". In dem Moment, in dem der Toyotafahrer in den Kreisverkehr einfahren wollte, bog ein E-Biker sehr schnell vom Radweg in den Kreisverkehr ein. Der Autofahrer leitete eine Vollbremsung ein, und rief dem Biker durch das geöffnete Fenster hinterher, dass er keine Vorfahrt habe. Der Radfahrer stoppte und rief etwas in Richtung des Autofahrers. Anschließend stieg er vom Rad ab und stieß damit mit voller Wucht gegen die Toyotafront. Bevor der Autofahrer aussteigen konnte, saß der Biker wieder auf dem Sattel und radelte auf dem Radweg in Richtung Bürgeln davon. Der Toyotafahrer nahm die Verfolgung auf, verlor den Radfahrer auf dem Parkplatz des "Norma-Marktes" jedoch aus den Augen. Der aggressive E-Biker war zwischen 40 und 50 Jahre alt, größer als 180 cm und hatte dunkelblonde, zur Seite gekämmte Haare. Er trug eine auffällig grüne Jacke und war mit einem neon-grün lackiertem E-Bike unterwegs. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Vorfall am Sonntag, gegen 17.45 Uhr im Kreisverkehr in Höhe des "Chausseehauses" beobachtet? Wer kann Angaben zu dem unbekannten Fahrradfahrer machen? Hinweise erbittet die Polizei in Marburg unter Tel.: (06421) 4060.

Gladenbach: Asbestplatten entsorgt -

Im Fall einer illegalen Müllentsorgung bitten die Ermittler der Polizeistation Biedenkopf um Mithilfe. Am Montagmorgen (12.10.2020) entdeckten Zeugen Bauschutt und Asbestplatten auf dem Spazierweg gegenüber "Am Sportpark". Wann genau die Unbekannten ihren Müll dort entsorgten, ist derzeit nicht bekannt. Zeugen, die die Täter beobachteten oder die Angaben zur Herkunft des Mülls machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06461) 92950 bei der Biedenköpfer Polizei zu melden.

Kirchhain: Reifenstecher in der Niederreihnischen Straße -

In der Nacht von Donnerstag (08.10.2020) auf Freitag (09.10.2020) vergriffen sich Unbekannte an den Reifen zweier Pkw. Die graue V- und die schwarze M-Klasse parkten in Höhe der Hausnummer 46. Die Täter stachen die Reifen platt. Hinweise erbittet die Polizei in Stadtallendorf unter Tel.: (06428) 93050.

Gladenbach: Vandalen reißen Zaun nieder -

Eine Gruppe junger Männer ließ in der Nacht vom 02.10.2020 auf den 03.10.2020 ihre sinnlose Zerstörungswut an einem Zaun in der Bornrainstraße aus. Gegen 00.35 Uhr in der Nacht wird ein Anwohner durch den Lärm aufmerksam. Er sieht noch, wie etwa vier dunkel gekleideten Männer davonrannten. Die Unbekannten hatten kurz zuvor rund 20 Meter Zaun niedergerissen. Die Reparatur wird mindestens 3.000 Euro kosten. Zeugen, die Angaben zu der Gruppe machen kann oder denen die Männer in der Nacht im Bereich der Bornrainstraße auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06461) 92950 bei der Polizei in Biedenkopf zu melden.

Dautphetal - Dautphe: Zu flott bei Regen unterwegs / Polizei sucht Unfallzeugen -

Eine beschädigte Hecke ließ ein Unfallfahrer in der Gladenbacher Straße in Dautphe zurück. Der 18-Jährige war am Freitagnachmittag (09.10.2020), gegen 14.00 Uhr auf der Bundesstraße 453 von Mornshausen in Richtung Dautphe unterwegs. Beim Abbiegen in die Marburger Straße verlor er wegen nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen schwarzen dreier BMW, kam nach links von der Straße ab und rutschte in die Hecke. Dort sammelte er Fahrzeugteile seines Dreiers ein und machte sich aus dem Staub. Die Polizei ermittelte den in Dautphetal lebenden Crash-Piloten. Die Ermittler interessieren sich jedoch auch für die Fahrweise des 18-Jährigen kurz vor dem Unfall auf der B453 zwischen Mornshausen und Dautphe. Zeugen, denen der schwarze BMW am Freitagnachmittag aufgrund seiner Fahrweise auf der B453 auffiel, werden gebeten sich unter Tel.: (06461) 92950 bei der Polizei in Biedenkopf zu melden.

Marburg: Parkplatzrempler in der Rudolf-Bultmann-Straße -

Auf rund 1.000 Euro summiert sich der Blechschaden an einem weißen Opel Corsa, nachdem ein Unbekannter beim Rangieren gegen die Beifahrerseite geprallt war. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der flüchtige Unfallfahrer am Dienstag (06.10.2020), zwischen 05.20 Uhr und 13.30 Uhr beim Ein- oder Ausparken gegen die hintere Tür und den Radkasten stieß. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug erbittet die Polizei in Marburg unter Tel.: (06421) 4060.

Marburg: Silberfarbenen Mazda angefahren -

Nach einer Verkehrsunfallflucht in der Straße "Hohe Leuchte" bitten die Ermittler der Marburger Polizei um Mithilfe. Im Zeitraum von Freitagabend (09.10.2020), gegen 18.30 Uhr bis Samstagmorgen (10.10.2020), gegen 11.10 Uhr parkte in Höhe der Hausnummer 13 ein silberfarbener Mazda 6 Kombi. Vermutlich beim Vorbeifahren in Richtung Ockershäuser Straße touchierte der Unbekannte das Heck auf der Fahrerseite des Kombis und ließ einen Schaden von rund 2.000 Euro zurück. Hinweise erbittet die Polizei in Marburg unter Tel.: (06421) 4060.

Marburg: Europcar-Transporter touchiert geparkten Caddy -

Am Freitagmittag (09.10.2020) prallte im Steinweg ein Transporter gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Caddy. Vermutlich beim Vorbeifahren berührte der Transporter gegen 13.00 Uhr die Fahrerseite des weißen VW und ließ einen Schaden von rund 500 Euro zurück. Der Unfallfahrer fuhr weiter in Richtung Oberstadt ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen beobachteten in diesem Zusammenhang einen weißen Transporter der Verleihfirma "Europcar". Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die den Zusammenstoß beobachteten oder Angaben zum flüchtigen Unfallwagen machen können. Hinweise erbittet die Polizei in Marburg unter Tel.: (06421) 4060.

