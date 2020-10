POL-MR: in Kellerraum eingebrochen ++ Drogen dabei ++ Gasregler der Stadt EAM beschädigt ++ Sprayer unterwegs ++

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Stadtallendorf - in Kellerraum eingebrochen

Dreiste Diebe verschafften sich zwischen Montag (12.10.2020), 21:00 Uhr und Dienstag (13.10.2020), 08:00 Uhr Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in der Von-Bretano-Straße. Im Keller brachen sie eine Tür auf und durchwühlten den Raum und stahlen eine Kettensäge der Marke Bosch. Der Schaden wird mit 550 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Polizeistation Stadtallendorf unter Tel.: (06428) 93050

Stadtallendorf - Drogen dabei

Stadtallendorfer Polizisten kontrollierten am Dienstagabend (13.10.2020) einen 44-Jährigen in der Eichendorffstraße. Bei dem in Stattallendorf wohnenden Mann fanden die Beamten 5,8 Gramm Amphetamin. Die Drogen stellten die Polizisten sicher. Der 44-Jährige muss sich nun wegen des Besitz von Betäubungsmitteln verantworten.

Stadtallendorf- Gasregler der Stadt EAM beschädigt

800 Euro wird die Reparatur kosten, die unbekannte Vandalen an einem Gasregler in der Herrenwaldstraße hinterließen. Zwischen Sonntag (11.10.2020), 18:00 Uhr und Montag (12.10.2020), 09:00 Uhr beschädigten die Unbekannten den Sicherungskasten des Gasreglers offenbar mit einem Kantholz. Hinweise erbittet die Polizeistation Stadtallendorf unter Tel.: (06428) 93050

Marburg - Hauswand beschmiert

Unbekannte bemalten eine Hauswand in der Straße "Gerhard-Jahn-Platz" mit lilaner Farbe. Sie brachten den Schriftzug auf die Wand auf. Der Schaden beläuft sich auf 300 Euro. Hinweise zu den Vandalen, die zwischen Freitag (18.09.2020) und Dienstag (22.09.2020) ihr Unwesen trieben, nimmt die Polizei Marburg unter (06421) 4060 entgegen.

Marburg - Sprayer unterwegs

Zwischen Freitag (25.09.2020), 18:00 Uhr und Montag (28.09.2020), 07:00 Uhr besprühten Unbekannte die Hauswand der Sporthalle in der Jahnstraße. Mit schwarzer, blauer und gelber Farbe brachten sie ein größeres "Peace"-Zeichen und den Schriftzug "BTM" an der Gebäudewand auf. Der Schaden wird mit 1000 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Polizei Marburg unter (06421) 4060.

