POL-MR: Angriff auf Rettungskräfte; Diebstähle; Sachbeschädigungen; Drogeneinfluss; Unfallflucht

Stadtallendorf - Fahrradvorderrad gestohlen

Nicht gleich das ganze Fahrrad, aber das Vorderrad stahl ein Dieb von einem am Fahrradunterstand am Bahnhof abgestellten blau silbernen Mountainbike. Wer hat die Demontage und Mitnahme beobachtet? Wer kann Hinweise geben? Der Diebstahl passierte von Dienstag auf Mittwoch, 14. Oktober, zwischen 17.20 und 09 Uhr. Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Neustadt - Alkoholisierter und verletzter Mann griff Rettungswagenbesetzung an

Letztendlich endete ein nächtlicher Ausflug für einen jungen Mann aus Willingshausen mit einer Verletzung und mehreren Strafanzeigen. Nach bisherigem Wissen war der Anfang 20-Jährige in der Nacht zum Sonntag, 11.Oktober in einer Gaststätte in Neustadt und verließ diese nach verbalen Streitigkeiten. Als er kurze Zeit später mit einer blutenden Wunde an der Hand zurückkehrte, rief man den Rettungswagen. Der Mann ließ sich zunächst behandeln, reagierte dann aber aggressiv und versuchte auf die RTW-Besatzung, die sich rechtzeitig und unverletzt in Sicherheit brachte, loszugehen. Während des Geschehens hämmerte der Verletzte mit den Fäusten innen wie außen gegen den RTW. Ob ein Schaden entstand bedarf weiterer Überprüfungen. Seinen Widerstand setzte er schließlich gegen die Polizei fort. Ein Polizist erlitt dabei eine Verletzung. Die Ermittlungen ergaben schließlich aufgrund der gefundenen Spuren, dass die Handverletzung wahrscheinlich von einem Schlag gegen die Glasscheibe einer Eingangstür in der Bahnhofstraße herrührte. Auch hier steht die Schadensprüfung noch aus. Letztlich brachte ein von der Polizei begleiteter Rettungswagen den renitenten Mann zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus. Er muss sich für den Widerstand, eventuell Sachbeschädigung und Beleidigungen verantworten.

Hartenrod - Dellen und Kratzer - 2000 Euro Schaden am A6

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 14. Oktober, zwischen 22.20 und 09 Uhr entstand an einem weißen Audi A6 Avant ein Schaden von mindestens 2000 Euro. Der Schaden setzt sich zusammen aus zwei Dellen in der Fahrer- und Kratzer in der Beifahrertür. Der Audi parkte zur Tatzeit vor dem Anwesen Poststraße 38. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Marburg - Seat Alhambra aufgebrochen

Am Mittwoch, 14. Oktober, brach ein Dieb in der Conradistraße an der Zu-/Einfahrt zum Mitarbeiterparkhaus zwischen 07.05 und 10.42 Uhr einen blauen Seat Alhambra auf. Der Täter schlug eine Seitenscheibe ein und zog anschließend eine Schiebetür an der Fahrseite gewaltsam auf. Allein der entstandene Sachschaden beträgt mindestens 2500 Euro. Aus dem Auto fehlen drei Kartons mit Altkleidern und ein Karton mit Süßwaren. Der Wert der Beute liegt bei etwa 600 Euro. Hinweise auf den oder die Täter ergaben sich bislang nicht. Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Neustadt - Offenes Auto - Dieb greift zu

Das der E-Klasse Daimler unverschlossen in der Hindenburgstraße stand, nutzte ein Dieb sofort aus. Nach den Spuren durchsuchte der Täter das Fahrzeuginnere. Er fand und stahl eine billige Armbanduhr. Die Tat ereignete sich in der Nacht zum Donnerstag, 15. Oktober, zwischen 20.30 und 06.30 Uhr. Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0 oder Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Neustadt - Fahrt unter Drogeneinfluss

Als der 41-jährige Fahrer bei der Verkehrskontrolle am Mittwoch, 14. Oktober, um 23.20 Uhr die Seitenscheibe seines Autos herunterließ, strömte den Beamten der Polizei Stadtallendorf sofort der typische Geruch von Marihuana entgegen. Da sich zudem herausstellte, dass der Mann keinen Führerschein hat, war die Fahrt in der Marburger Straße zu Ende. Die Polizei veranlasste wegen des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss berauschender mittel eine Blutprobe.

Biedenkopf - Schaden am schwarzen Ford Kuga - Polizei ermittelt wegen Unfallflucht

Die gesamte linke Fahrzeugseite war verkratzt, als der Fahrer am Mittwoch, 14. Oktober, um 18.45 Uhr zu seinem schwarzen Ford kommt. Der Schaden beträgt mindestens 4000 Euro. Die Spuren deuten auf einen Unfallschaden und nicht auf eine mutwillige Sachbeschädigung hin. Hinweise zum verursachenden Fahrzeug oder zum tatsächlichen Unfallhergang ergaben sich bisher nicht. Der Ford - SUV stand seit 08.40 Uhr ordnungsgemäß geparkt vor dem Anwesen Freiherr-vom-Stein-Straße 29. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

