POL-MR: Einbruch in Gartenhütten - Aufmerksamer Zeuge ermöglicht Festnahme; Taschendiebstahl; Farbschmierereien; Sachschäden in der Helle; Unter Drogeneinfluss am Steuer

Kirchhain - Einbruch in Gartenhütten - Aufmerksamer Zeuge ermöglicht Festnahme

Ein Zeuge hörte Scheibenklirren und sah wenig später den Lichtschein einer Taschenlampe. Da er sofort reagierte und die Polizei anrief, gelang die Festnahme eines flüchtenden Tatverdächtigen.

Der Anruf mit dem Hinweis auf einen möglichen Einbruch in die Gartenhütte eines Anwesens in der Frankfurter Straße erreichte die Polizei in der Nacht zum Freitag, 16. Oktober, um 00.50 Uhr. Die Polizei verfolgte einen vom Tatort weglaufenden Mann. Die augenscheinliche Flucht endete nach dem Abbiegen in eine Hofeinfahrt, die sich als Sackgasse entpuppte. Die Polizei nahm den 30-jährigen Mann, der während der kurzen Verfolgung mehrfach ein lautes "Stopp Polizei" ignorierte und stattdessen seinen Lauf noch beschleunigte, fest. Bei der Festnahme erlitt er leichte Verletzungen. In seinem Rucksack stellte die Polizei Handschuhe und ein Aufbruchswerkzeug sicher. Da der polizeibekannte 30-Jährige unter Alkoholeinfluss stand, blieb er über Nacht im Gewahrsam der Polizei. Anschließend erfolgte in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Marburg die Entlassung.

Um kurz nach 23 Uhr war die Polizei schon einmal wegen eines Einbruchs in eine Gartenhütte ebenfalls in der Frankfurter Straße in Kirchhain im Einsatz. Bei dieser Tat hörte der Hauseigentümer Geräusche und schaute nach. Durch sein Auftauchen vertrieb er offenbar den oder die Täter, wobei kein Sichtkontakt bestand. Eine aus der Hütte geholte Trittleiter blieb zurück. Weitere Gegenstände fehlten nicht. Die Fahndung der Polizei verlief zu dieser Zeit erfolglos. Ein Zusammenhang zwischen diesen Taten ist möglich, steht aber derzeit nicht fest. Die Kripo Marburg führt die weiteren Ermittlungen und bittet um sachdienliche Hinweise. Wer hat in der Nacht zum Freitag, insbesondere zwischen etwa 23 und 01 Uhr, in Kirchhain in der Frankfurter Straße verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem ist ein besonderes Verhalten von einer oder mehreren Personen aufgefallen? Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Wehrda - Taschendiebstahl

Nach einem Taschendiebstahl im Lidl-Markt bittet die Polizei Marburg um sachdienliche Hinweise. Die Tat ereignete sich am Donnerstag, 15. Oktober, zwischen 09.50 und 09.55 Uhr. Ein Tatverdacht richtet sich gegen eine ca. 40 Jahre alte Frau mit dunklen Haaren, Kleid und Jacke. Gestohlen wurde aus der Handtasche einer 66-jährigen Frau ein orange rotes Portemonnaie mit Bargeld, Bankkarten Personalausweis, Krankenversicherungskarte und Behindertenausweis. Wer hat entsprechende Beobachtungen gemacht? Wer kann nähere Angaben zu der verdächtigen Frau machen, sie näher beschreiben oder Hinweise geben, die zu ihrer Identifizierung führen? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf/Kirchhain - Farbschmierereien

Die vorhandene Videoüberwachung der Tankstelle in der Niederkleiner Straße in Stadtallendorf könnte zur die Ermittlung des Täters einer Sachbeschädigung durch Farbschmierereien führen. Der Täter holte sich nämlich erst den Toilettenschlüssel ab und verließ diesen Raum dann erst nachdem er mit einem Permanentmarker die Tür von innen mit diversen beleidigenden Buchstabenkombinationen beschmiert hatte. Die Sachbeschädigung war zwischen Mittwoch, 14. und Freitag 16. Oktober.

Bereits zwischen Mittwoch und Donnerstag, 08. Oktober, kam es auch in der Dresdener Straße in Kirchhain zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti. Dabei beschmierten der oder die Täter eine Wand der Heinrich Weber Halle (Sporthalle der Beruflichen Schule) auf einer Länge von etwa 14 Metern mit zwischen 0,8 und 1,6 Meter großen Buchstaben- und Zahlenkombinationen und Symbolen. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 1000 Euro.

Sachdienliche Hinweise zu diesen beiden Fällen bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Bad Endbach - Sachschäden in der Helle

Zwischen 16 Uhr am Freitag, 09. Oktober und 19 Uhr am Donnerstag, 15. Oktober, kam es an einem Haus in der Helle zu Sachbeschädigungen. Einmal klirrten die beiden Scheiben eines Kellerfensters und zum anderen muss es ein dumpfes Geräusch durch den offensichtlichen Tritt gegen die Waschküchentür des Hauses gegeben haben. Zwar könnte hier auch ein versuchter Einbruch vorliegen, allerdings wurde das Haus nicht betreten. Wer hat entsprechende Geräusche gehört und im Zusammenhang damit Personen beobachtet? Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Breidenbach - Unter Drogeneinfluss am Steuer

Die Polizei Biedenkopf beendete in den Ortseilen Oberdieten und Wolzhausen Autofahrten, weil die Fahrer unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln standen. In beiden Fällen reagierten die Drogentests positiv. Für beide Fahrer veranlasste die Polizei Blutproben und untersagte die Weiterfahrt. Am Mittwoch, 14. Oktober, musste ein 25-Jähriger aus dem Hinterland sein Auto um 13 Uhr in Oberdieten stehen lassen. Das gleiche Schicksal teilte am Donnerstag um kurz nach 20 Uhr in Wolzhausen ein 36-Jähriger, der ebenfalls im Hinterland lebt.

