Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl

Papenburg (ots)

Wie bereits berichtet wurde am 15. Oktober 2019 eine Geldbörse mit Bargeld und EC-Karten aus einem Büro einer Bank am Hauptkanal in Papenburg entwendet. Noch am selben Tag wurde in dieser Bank durch einen unbekannten Täter eine Geldabhebung veranlasst. Da die Karte bereits im Vorfeld gesperrt wurde, schlug der Versuch fehl. Die Polizei sucht nun mit Fotos nach dem unbekannten Täter.

Die Bilder sind einsehbar unter https://www.lka.polizei-nds.de/startseite/fahndung/fahndungen_via_sozialer_netzwerke/papenburg-taeter-nach-diebstahl-gesucht-115013.html

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell