POL-GOE: Nach 45 Jahren im Dienst der Polizei: Bezirkspersonalratsvorsitzender Michael Bersenkowitsch geht in den Ruhestand

Er war 45 Jahre lang im Dienst der Polizei, 20 davon hat er sich für die Belange der Beamtinnen und -beamten sowie Beschäftigten der Polizei engagiert: Erster Polizeihauptkommissar Michael Bersenkowitsch wurde am Mittwoch (26. August) in den Ruhestand verabschiedet.

Michael Bersenkowitsch hat seine Laufbahn bei der Polizei im Jahr 1975 begonnen. Nach seiner Ausbildung war er unter anderem bei der Landesbereitschaftspolizei Niedersachsen tätig, bevor er im damaligen Polizeirevier Göttingen als Einsatzführer sowie später in der neuen Polizeiinspektion Göttingen als Dienstabteilungsleiter im Einsatz- und Streifendienst seine berufliche Heimat fand. Seit dem Jahr 2000 engagierte er sich außerdem im Personalrat. Im Rahmen der Umstrukturierung der Polizei in Niedersachsen und der damit einhergehenden Gründung der Polizeidirektion Göttingen im Jahr 2004 trug er maßgeblich dazu bei, die neu hinzugekommenen Polizeiinspektionen erfolgreich in die Direktion zu integrieren.

"Nach 45 Jahren ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, sich anderen Dingen des Lebens zu widmen. Als vielseitig interessiertem Menschen wird es Michael Bersenkowitsch dabei sicherlich nicht langweilig werden. Ob Reisen, Sport oder soziales Engagement für unsere Gesellschaft - ich wünsche ihm alles Gute, viele neue Erfahrungen und vor allem Gesundheit im neuen Lebensabschnitt", sagt Polizeipräsident Uwe Lührig.

Die Verabschiedung von Michael Bersenkowitsch fand im kleinen, privaten Kreis mit einer Reihe geladener Gäste statt. In diesem Rahmen überreichte Polizeipräsident Uwe Lührig auch die Urkunde anlässlich des Ruhestands an den Neu-Pensionär.

