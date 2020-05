Polizei Paderborn

POL-PB: Radfahrer missachtet Vorfahrt - Schwerverletzt

Delbrück (ots)

(mb) Beim Zusammenstoß mit einem Auto auf der Knäppenstraße bei Westenholz ist am Sonntag ein Radfahrer schwer verletzt worden.

Der 23-jährige Radler fuhr um 17.40 Uhr auf dem Boikweg zur Knäppenstraße. An der Einmündung missachtete er die Vorfahrt einer 27-jährigen Skoda-Superb-Fahrerin, die auf dem Knäppenweg in Richtung Westenholz fuhr. Der Radfahrer wurde von der Autofront erfasst und auf die Straße geschleudert. Er zog sich Verletzungen am ungeschützten Kopf zu. Mit einem Rettungswagen kam der Verletzte in ein Krankenhaus nach Paderborn und musste dort stationär aufgenommen werden.

