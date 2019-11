Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Einbruch in Tankstelle

Bargeld aus Kasse gestohlen

Geldern (ots)

In der vergangenen Nacht (21. November 2019) gegen 01:30 Uhr schlugen unbekannte Täter die Scheibe eines Tankstellenshops am Geldertor ein, um sich Zugang zum Gebäude zu verschaffen. Sie stahlen Bargeld aus einer Kasse. Bei ihrer Aktion wurden die beiden Männer von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Demnach waren die Täter vermummt und mit Kapuzenjacken bekleidet. Einer von beiden trug einen Rucksack bei sich. Hinweise bitte an die Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250. (cs)

