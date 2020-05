Polizei Paderborn

POL-PB: Trekkingradler kollidiert mit Rennradfahrer

Paderborn (ots)

(mb) An der Barkhauser Straße sind am Sonntag zwei Radler verunglückt. Gegen 09:20 Uhr fuhr ein 60-jähriger Trekkingradfahrer auf einem unbefestigten Weg parallel einer Hecke vom Gewerbegebiet Obere Feld zur Barkhauser Straße. Am Radweg bog er nach rechts in Richtung Wewer ab. Wegen der Hecke bemerkte der 60-Jährige einen Rennradfahrer (31), der auf dem Radweg in Richtung Wewer unterwegs war, zu spät. Er bremste stark ab, kollidierte mit dem Rennrad und flog über seinen Trekkingradlenker. Dabei zog sich der Mann leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Rennradler blieb unverletzt.

