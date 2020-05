Polizei Paderborn

POL-PB: Ruhiger Einsatzverlauf am Samstag

Paderborn (ots)

(mh) Eine positive Bilanz zieht die Polizei Paderborn zu den Veranstaltungen am Samstag. Sowohl die vier Versammlungen in der Paderborner Innenstadt, die weitere Versammlung an der Neuhäuser Straße, als auch das Bundesligaheimspiel des SC Paderborn 07 gegen die TSG Hoffenheim ohne Zuschauer in der Benteler Arena verliefen störungsfrei und ohne Beeinträchtigungen.

Bei den vier Versammlungen in der Paderborner Innenstadt, die sich thematisch mit der Coronapandemie auseinandersetzten, zählte die Polizei in der Spitze bis zu 250 Teilnehmer. Inhalt der Versammlung an der Neuhäuser Straße waren die neuen Abstandsregelungen zwischen Autofahrern und Radfahrern in der Straßenverkehrsordnung. 20 Personen nahmen daran teil.

Erfreulich ist zudem, dass das Heimspiel des SC Paderborn 07 gegen die TSG Hoffenheim ohne Probleme verlief. Die Fans beider Mannschaften hielten sich an die Regeln und blieben dem Spiel fern. Die Polizei war bei allen Veranstaltungen mit entsprechenden Einsatzkräften präsent.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell