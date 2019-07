Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Drei Verletzte nach Verkehrsunfall + Auseinandersetzung am Bahnhof - Zeugen gesucht + Auffahrunfall zieht 10.000EUR Sachschaden nach sich + Motorradfahrer setzte Notruf ab

Landkreise Verden und Osterholz

LANDKREIS VERDEN

Drei Verletzte nach Verkehrsunfall

Langwedel/Cluvenhagen. Zu einem Verkehrsunfall mit drei Verletzen ist es am Mittwochmorgen in der Verdener Straße in Höhe der Waldstraße gekommen. Eine 70-jährige Fahrerin eines Opel Movano wollte von der Verdener Straße nach links in die Waldstraße abbiegen. Eine entgegenkommende 18-jährige Fahrerin eines Seat Ibiza geriet nach ersten Erkenntnissen aus unbekannter Ursache leicht auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem Pkw der 70-Jährigen zusammen. Der entstandene Sachschaden liegt bei 10.000EUR. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden.

Die Fahrerinnen sowie ein 2-jähriges Kind im Seat verletzten sich leicht. Der 2-jährige Junge und die 18-Jährige wurden durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht.

Die Verdener Straße musste während der Arbeiten an der Unfallstelle für mehr als eine Stunde voll gesperrt werden und sorgte dadurch für Verkehrsbehinderungen.

(++ Fotos befinden sich in der digitalen Pressemappe der PI Verden/Osterholz++)

Auseinandersetzung am Bahnhof - Zeugen gesucht

Verden. Am Mittwochmorgen gerieten ein 29-jähriger und ein 42-jähriger Mann am Bahnhof in einen Streit, der in einer handfesten Auseinandersetzung endete. Der 42-Jährige verletzte sich dabei leicht, wurde vor Ort durch Rettungskräfte behandelt und zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Gegen beide Männer wurden Ermittlungen der Polizei Verden wegen vorsätzlicher Körperverletzung eingeleitet. Mögliche Zeugen, die den Streit der Männer beobachtet haben, werden unter 04231/8060 um Hinweise an die Beamten gebeten.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Auffahrunfall zieht 10.000EUR Sachschaden nach sich

Hambergen. Am Mittwochnachmittag fuhr eine 26-jährige Fahrerin eines VW Polo in der Bremer Straße in Fahrtrichtung Osterholz-Scharmbeck auf einen VW Tiguan einer 59-Jährigen auf, als diese in Höhe der Heilsdorfer Straße nach links abbiegen wollte. Die 26-Jährige hatte scheinbar übersehen, dass der VW Tiguan vor ihr seine Geschwindigkeit verlangsamte. Durch den Aufprall entstand ein Sachschaden von 10.000EUR. Der VW Polo musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Motorradfahrer setzte Notruf ab

Grasberg. Ein 21-jähriger Motorradfahrer hatte am späten Mittwochnachmittag in der Dannenberger Straße einen schweren Verkehrsunfall, der tragisch hätten enden können. Der junge Mann kam aus bislang ungeklärter Ursache in Höhe der "Heidberger Schweiz" in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Er geriet nach rechts hinter die Leitplanke, prallte dort gegen ein Verkehrsschild und anschließend noch gegen einen Baum, bevor er im Seitengraben liegen blieb. Der Mann war glücklicherweise in der Lage, selbst den Notruf zu betätigen, denn durch die Leitplanke und den Bewuchs im Seitenraum wurde er fast ganz verdeckt. So mussten Rettungskräfte und Polizei die Unfallstelle zunächst suchen. Der 21-Jährige wurde wegen schwerer Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden wird auf mehr als 7.000EUR geschätzt.

