POL-PB: Vorfahrt missachtet - Fünf Verletzte bei Verkehrsunfall auf Schwaneyer Straße

(mb) Am Sonntagabend sind bei einem Verkehrsunfall auf der L828 zwischen Buke und Schwaney fünf Autoinsassen teils schwer verletzt worden.

Gegen 22.30 Uhr fuhr ein 54-jähriger Opel-Corsa-Fahrer auf der Straße Rotenbach von Schwaney in Richtung L828. An der Einmündung zur Landesstraße bog er nach links in Richtung Buke ab und missachtete dabei die Vorfahrt einer Fiat-Croma-Fahrerin. Die 21-Jährige fuhr mit drei weiteren Autoinsassen auf der L828 in Richtung Neuenheerse. In Höhe der Einmündung kollidierten die Autos nahezu frontal und wurden erheblich beschädigt. Der Fiat wurde nach rechts in den Graben geschleudert. Im Corsa erlitt der Fahrer schwere Verletzungen. Er musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Die Fiatfahrerin sowie ihre Mitinsassen, eine Jugendliche (16) und eine junge Frau (22) sowie ein Heranwachender (18), wurden leichtverletzt. Am Unfallort waren Notärzte und mehrere Rettungssanitäter eingesetzt. Mit Rettungswagen wurden die Verletzten in Krankenhäuser nach Paderborn und Bad Driburg gebracht. Die Fiatinsassen konnten die Kliniken nach ambulanten Behandlungen verlassen. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die L828 war bis nach Mitternacht gesperrt.

