Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Weisenheim am Sand) - Opfer mehrerer versuchter Betrugsdelikte

Weisenheim am Sand (ots)

Im Zeitraum vom 08.07.2020 bis 10.07.2020 wurde ein 70-jähriger Mann aus Weisenheim am Sand insgesamt gleich drei Mal Opfer eines versuchten Betrugs durch falsche Gewinnversprechen bzw. Forderung von ausstehenden Geldzahlungen. In zwei Fällen rief den 70-jährigen Mann jeweils eine unbekannte weibliche Person an, die dem Mann mitteilte, dass er an einem Gewinnspiel teilgenommen und gewonnen habe, jedoch noch einige Formalitäten für die Auszahlung des Hauptgewinns notwendig seien. Der 70-jährige Mann erkannte die bekannte Masche und gab an, nicht die nachgefragte Person zu sein. Anschließend wurden die Gespräche beendet. In einem weiteren Fall gab sich eine unbekannte männliche Person als Mitarbeiter der GEZ aus. Dieser teilte mit, dass einige Rechnungen nicht bezahlt worden seien und diese Rechnungen dringend beglichen werden müssten. Andernfalls würde man die Staatsanwaltschaft einschalten. Anschließend wurde das Telefonat durch den Anrufer beendet.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang immer wieder darauf hin, keine personenbezogenen Daten an Fremde zu übermitteln oder sich auf deren Anweisungen einzulassen.

Schulte, PK



