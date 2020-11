Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 241120-955: Kennzeichen von zwei Autos gestohlen

LindlarLindlar (ots)

In Lindlar-Hohkeppel haben Unbekannte in der Nacht zu Montag (22./23. November) von zwei Autos die Kennzeichen abmontiert und gestohlen. Es handelt sich um die Kennzeichen GM-DK 321 und GM-JR 1970, die zwischen 22.00 und 08.00 jeweils im Bereich der Straße "Auf dem Straßenfeld" abhanden gekommen sind. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Wipperfürth (Tel.: 02261 81990) oder auch unter der Notrufnummer 110.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell