Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 221120-952: Zwei Wohnungseinbrüche in Wiehl

WiehlWiehl (ots)

Zwei Einbrüche in Wohnungen hat die Polizei am Freitag (20. November) in Wiehl aufgenommen. In einem Fall stiegen die Täter zwischen 18.10 und 19.10 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Blumenfeldstraße ein. Um in das Haus zu gelangen, begaben sich die Täter auf die Rückseite des Hauses und hebelten eine Terrassentüre auf. Beim Gang durch die Wohnung entwendeten die Einbrecher Schmuck und Bargeld. Ein zweiter Einbruch ereignete sich zwischen dem 13. und dem 20. November in einem Mehrfamilienhaus an der Bahnhofstraße. Hier stiegen die Täter über ein aufgehebeltes Schlafzimmerfenster in eine Wohnung im ersten Obergeschoss des Hauses ein. Sie durchwühlten nahezu alle Schränke, wobei zur Beute bei der Anzeigenerstattung noch keine Angaben gemacht werden konnten. In beiden Fällen bittet die Polizei um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen. Bitte informieren Sie in diesem Fall die zentrale Ermittlungsgruppe Einbruch in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

