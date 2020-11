Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 221120-951: Schwarze Yamaha gestohlen

GummersbachGummersbach (ots)

Ein Motorrad der Marke Yamaha haben Unbekannte von Freitag auf Samstag (20./21. November) vom Gelände des TÜV in Gummersbach gestohlen. Die schwarze Yamaha mit dem Kennzeichen GM-FH 57 war auf dem rückseitigen TÜV-Gelände an der Herreshagener Straße abgestellt und letztmalig gegen 20 Uhr am Freitag dort gesehen worden. Um acht Uhr am Samstagmorgen war das Motorrad verschwunden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

