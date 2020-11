Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 211120 - 948: Alleinunfall mit verletztem Autofahrer in Reichshof-Mittelagger

ReichshofReichshof (ots)

Am 21.11.2020 gegen 11:40 Uhr befuhr ein 45-jähriger Gummersbach mit seinem Auto die Schönenbacher Straße von Breidenbach kommend in Richtung Eckanhagener Straße. Im Verlauf kam er aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Straße ab, rutschte eine Böschung hinunter und kam neben einem Bachlauf zum Stillstand. Der 45-jährige wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Ein Ermittlungsverfahren wurde zur Klärung des Unfallhergangs eingeleitet.

