Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 14. September 2020, wurde eine 47-jährige Radfahrerin aus Delmenhorst bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw leicht verletzt.

Gegen 14:20 Uhr befuhr eine 30-jährige Delmenhorsterin mit ihrem Pkw, einem schwarzen Toyota, die Annenheider Straße.

Vor dem Kreisverkehr beim Hasporter Damm kommt die Pkw-Fahrerin zum Stehen, um zwei Personen den dortigen Fußgängerüberweg überqueren zu lassen.

Als sie wieder anfuhr, übersah sie die von links kommende 47-jährige Radfahrerin, die die Radwegfuhrt entgegengesetzt der Fahrtrichtung befuhr.

In der Folge prallte die Radfahrerin in die linke Fahrzeugseite des Pkw, stürzte und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte sie vorsorglich in ein Krankenhaus. Der entstandene Gesamtschaden wurde auf 2.000 Euro geschätzt.

Gegen beide Frauen wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Gegen die Pkw-Fahrerin wurde zudem ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

