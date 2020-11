Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 201120-946: Kennzeichendiebe unterwegs

EngelskirchenEngelskirchen (ots)

Bei einem Autohändler in Engelskirchen-Loope haben Unbekannte von Mittwoch auf Donnerstag (18./19. November) die Kennzeichen von zwei Mietwagen gestohlen. Die Kennzeichen befanden sich an Autos, die auf dem Parkplatz vor dem Haupteingang des Autohauses an der Overather Straße abgestellt waren; die Tatzeit lag zwischen 18 Uhr am Mittwoch und dem nächsten Morgen. Entwendet wurden die Kennzeichen BS - EL 2801 und BS - EL 3427. Hinweise zur Tat oder zum Verbleib der Kennzeichen nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

