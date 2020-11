Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 191120-943: Alarmanlage ausgelöst - Einbrecher flüchten ohne Beute

GummersbachGummersbach (ots)

Vergeblich haben Kriminelle am Mittwochabend (18. November) versucht, in eine Spielhalle in der Gummersbacher Straße einzudringen. Gegen 22:25 Uhr hebelten die Täter an der Eingangstür, schafften es jedoch nicht, diese zu öffnen. Die Täter hatten die optische und akustische Alarmanlage ausgelöst, was sie vermutlich zur Flucht bewegt hat.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

