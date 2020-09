Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PK Seesen: Pressebericht vom 20.09.2020

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Am Samstag, 19.09.2020, gegen 22.00 Uhr, befuhr ein 16jähriger Mann aus Unterpanshausen mit seinem Leichtkraftrad die Panshäuser Straße aus Rhüden kommend in Richtung Unterpanshausen. Aufgrund eines plötzlich über die Fahrbahn wechselnden Tieres stürzte er und verletzte sich leicht an einer Hand. Die Schadenshöhe an dem Motorrad beträgt etwa 500 Euro. (som)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Seesen

Telefon: 05381-944-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell