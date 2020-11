Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 221120-949: Auto bei Unfall in zwei Teile zerrissen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

WipperfürthWipperfürth (ots)

Bei einem Autounfall auf der Kreisstraße 13 in Wipperfürth-Gardeweg ist am späten Freitagabend (20. November) ein BMW beim Aufprall gegen einen Baum in zwei Teile auseinander gerissen; der Fahrer erlitt schwere Verletzungen. Gegen 23.30 Uhr hatte der 22-jährige Wipperfürther die K 13 in Richtung Obernien befahren. Nach einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über seinen BMW und geriet nach rechts auf den unbefestigten Seitenstreifen. Im weiteren Verlauf schleuderte der BMW mit der Beifahrerseite voran gegen einen Baum. Die Aufprallenergie war dabei so groß, dass der Wagen in zwei Teile gerissen wurde. Eintreffende Ersthelfer versorgten den schwer verletzten Fahrer; nachdem die Feuerwehr ihn aus dem völlig zerstörten Fahrzeugwrack geborgen hatte, brachte ihn ein Rettungswagen in eine Wuppertaler Klinik.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell