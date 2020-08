POL-SO: Polizeimeldungen aus dem Kreis Soest Datum: 30.08.2020

Kreispolizeibehörde Soest

Polizeimeldungen aus dem Kreis Soest Datum: 30.08.2020

Soest (ots)

Soest - Räuberischer Diebstahl

Am Freitagnachmittag, gegen 15:30 Uhr, kam es in der H&M-Filiale in Soest zu einem räuberischen Diebstahl. Zwei unbekannte Täter versuchten mit einem präparierten Trolley diverse Kinderkleidung zu entwenden. Am Ausgang des Geschäfts kam es zu einer tätlichen Auseinandersetzung mit Angestellten der Filiale, im Rahmen derer eine 35 jährige Mitarbeiterin leicht verletzt wurde. Die Täter flüchteten. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Soest unter der Telefonnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden. (DR)

Lippstadt - Inverkehrbringen von Falschgeld

Am Freitagabend, gegen 19.00 Uhr, versuchte ein unbekannter Täter in einer Aldi-Filiale in Lippstadt mit einem gefälschten 50 Euro-Schein zu bezahlen. Die Person entfernte sich vor Eintreffen der Polizei von der Örtlichkeit. Das Falschgeld wurde sichergestellt. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden. (DR)

Werl - Radfahrer unter Alkoholeinfluss

Am Sonntagmorgen gegen 02:50 Uhr kam es auf der Büdericher Bundesstraße in Werl zu einem Alleinunfall eines Radfahrers. Der 27 jährige Werler touchierte einen Bordstein und kam zu Fall und verletzte er sich schwer. Er wurde mit dem Rettungsdient dem Krankenhaus zugeführt. Ein durchgeführter Alkoholtest verlief positiv. Dem Radfahrer wurde eine Blutprobe entnommen, ein Strafverfahren wurde eingeleitet. (DR)

Werl - VUP mit Flucht

Am Samstagabend, gegen 20:15 Uhr, kam es in der Michaelstraße in Werl zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein Motorradfahrer kam in einer Rechtskurve aufgrund einer vorgelagerten baulichen Verkehrsmaßnahme zu weit in den Gegenverkehr und streifte dort eine entgegenkommende 15 jährige Radfahrerin. Die Werlerin stürzte und verletzte sich leicht. Der Motorradfahrer entfernte sich von der Örtlichkeit ohne sich um die Radfahrerin zu kümmern. Der Unfallverursacher, ein 16 jähriger Werler, erschien im Nachgang in der Polizeiwache in Werl und machte Angaben zu seiner Unfallbeteiligung. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. (DR)

Möhnesee - Pkw gegen Baum

Samstagmorgen, gegen 01.30 Uhr, kam es in Möhnesee Westrich zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 19 jähriger Lippstädter fuhr unter Alkoholeinfluss mit seinem Pkw gegen einen Baum. Sowohl er, als auch sein 22 jähriger Beifahrer, verletzten sich dadurch leicht. Eine gültige Fahrerlaubnis konnte der Unfallfahrer vor Ort nicht vorzeigen. Dem Fahrer wurden Blutproben entnommen, eine Strafverfahren wurde eingeleitet. (DR)

Werl - Brandstiftung

Am Sonntagmorgen, gegen 05:00 Uhr, wurde in Werl in der Straße Zum Salzbach durch unbekannte Täter ein an einer Laterne angeschlossenes Kinderfahrrad in Brand gesetzt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Eine Fahndung im Nahbereich des Tatortes verlief negativ. Ein Geschädigter konnte bisher nicht ermittelt werden. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02922-91000 bei der Polizei zu melden. (DR)

