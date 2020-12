Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Automatenaufbruch, Unfälle, Trunkenheitsfahrt

AalenAalen (ots)

Sulzbach an der Murr: Alkoholisiert Auto gefahren Am Sonntagfrüh, gegen 03:21 Uhr, wurde ein 42jähriger Subaru-Fahrer in der Märchenstraße in Bartenbach einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein Test bestätigte den Verdacht, welcher über dem erlaubten Grenzwert lag. Der Mann musste eine Blutentnahme im Krankenhaus über sich ergehen lassen, der Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr gefertigt. Da der Mann keinen Wohnsitz in Deutschland hatte, musste er außerdem sofort eine Sicherheitsleistung bezahlen.

Kernen im Remstal-Stetten: Alkoholisiert eingeschlafen und Unfall gebaut Am Samstagabend, gegen 17:30 Uhr, befuhr ein 57jähriger Citroen-Fahrer die Endersbacher Straße in Richtung Ortsmitte Stetten. Kurz vor der Einmündung Gartenstraße/Rommelshauser Straße schlief der Mann infolge Alkoholisierung ein und fuhr unkontrolliert auf die dortige Verkehrsinsel im Bereich der Schloßstraße. Hierbei überfuhr er zwei Bäume und ein Verkehrszeichen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, der Unfallfahrer wurde aber vorsorglich ins Krankenhaus verbracht. Dort musste er unter anderem eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Seine Alkoholisierung lag weit über dem erlaubten Grenzwert von 1,1 Promille. Der Führerschein wurde einbehalten und eine Anzeige gefertigt. Der angerichtete Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 10000 Euro.

Waiblingen: Auto beschädigt und davongefahren Am Samstagabend, gegen 19 Uhr, fuhr ein roter Mercedes Vito rückwärts aus einer Parklücke eines Möbelgeschäfts in der Stuttgarter Straße und touchierte hierbei die hintere Stoßstange eines geparkten Volvos. Anschließend stiegen Fahrer und Beifahrerin aus und betrachteten den Schaden. Danach stiegen die beiden wieder in den Vito und fuhren ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern, davon. Durch Zeugenbefragungen vor Ort, konnte der Fahrzeughalter ausfindig gemacht werden. Wer mit dem Fahrzeug zur Unfallzeit unterwegs war, wird nun ermittelt. Der mutmaßliche Verursacher des Unfalls muss nun mit einer Anzeige wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle rechnen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro.

Waiblingen: Zigarettenautomat aufgebrochen Am Sonntagfrüh, gegen 02 Uhr, wurde von einem Zeugen in der Stauferstraße Einmündung Alfred-Diebold-Weg beobachtet, wie sich drei Jugendliche mit einer Astschere an einem dort aufgestellten Zigarettenautomaten zu schaffen machten. Durch die eintreffenden Streifen konnten die Jugendlichen noch kurzzeitig gesichtete werden, entzogen sich jedoch durch Flucht der Kontrolle. Ob der versuchte Automatenaufbruch von Erfolg gekrönt war, ist derzeit unbekannt. Zur Höhe des Diebesgutes können noch keine Angaben gemacht werden. Der Sachschaden am Automaten beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

- PvD -

Tel. 07151/950-290

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell