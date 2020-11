Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Versuchter Diebstahl im Baumarkt - Mann entkommt ohne Beute

BündeBünde (ots)

(jd) Der Mitarbeiter eines Baumarktes an der Herforder Straße bemerkte am Dienstag (11.10.), dass eine hochwertige Duschbrause in einem Regal in der Verkaufsfläche im Außengelände versteckt lag. Der Mitarbeiter brachte die Brause zurück an seinen richtigen Ort im Innenbereich des Marktes. Da es bereits in der Vergangenheit öfter Versuche gab, auf diese Weise Teile aus dem Baumarkt zu entwenden, sichteten die Mitarbeiter gestern das Videomaterial der Überwachungskameras. Gegen 21.55 Uhr ist demnach ein bisher unbekannter Mann über den Zaun des Außengeländes auf die Verkaufsfläche gelangt und zielstrebig auf das "Versteck" zugegangen. Dort angekommen, bückte sich der Mann und suchte augenscheinlich etwas an der Stelle, wo der Duschkopf zuvor aufgefunden worden war. Ohne etwas mitzunehmen, verließ der Mann dann das Baumarktgelände. Die Polizei bittet Zeugen, die am Dienstagabend, in der Umgebung des Baumarktes etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

