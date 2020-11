Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Auffahrunfall beim Abbiegen - Pedelec-Fahrerin leicht verletzt

HerfordHerford (ots)

(jd) Am Dienstag (10.11.) fuhr eine 65-jährige Bielefelderin gegen 15.00 Uhr mit ihrem Pedelec auf der Lübbecker Straße in Richtung Laarer Straße. Hinter ihr befand sich zeitgleich ein 56-jähriger Autofahrer aus Bielefeld. Die Radfahrerin streckte auf Höhe eines Bauernhofs ihren linken Arm aus, um einen bevorstehenden Abbiegevorgang anzuzeigen. Als sie ihre Fahrt verlangsamte und nach links abbog, konnte der hinter ihr fahrende Bielefelder seinen BMW nicht mehr rechtzeitig stoppen und fuhr auf die Pedelec-Fahrerin auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Frau über die Motorhaube geschleudert und verletzte sich dabei leicht. Ein herbeigerufener Rettungswagen brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Bielefelder Klinikum. Am Rad und am Auto entstand ein Schaden von insgesamt 11.000 Euro.

