Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Merzhausen: 30 Rinder aus einer Kuhweide ausgebüxt -Zeugen gesucht

Einen ungewollten Ausflug machten am Montagmorgen, 02.11.2020, gegen 06:00 Uhr 30 Kühe zwischen Merzhausen und Au. Ein vermutlich freilaufender Hund hatte die Kuhherde mit 40 Tieren in dem abgezäunten Bereich derart in Angst und Schrecken versetzt, dass 30 von ihnen den elektrischen Zaun überwanden und durch verschiedene Gärten liefen. Eine Kuh verendete vermutlich aufgrund eines Sturzgeschehens. Die restlichen Tiere konnten durch den Besitzer unbeschadet wieder eingefangen werden. Hinweise auf den vermeintlichen Hund und dessen Halter sind bislang nicht bekannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich unter der Rufnummer: 0761 21689 -221 oder rund um die Uhr beim Polizeirevier Freiburg- Süd: 0761 882 - 4421 zu melden.

