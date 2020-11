Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Angebrannter Pudding löst Feuerwehreinsatz aus

FreiburgFreiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Lenzkirch;]

Am Donnerstag den 02.11.2020, gg. 15:15 Uhr wurde die Feuerwehr aus Lenzkirch sowie die Polizei zu einem Brandmeldealarm in einem Altenheim in der Schwarzwaldstraße gerufen. Bei einer Überprüfung des besagten Objektes durch die Feuerwehr stelle sich rasch heraus, dass ein angebrannter Pudding die Ursache für den Brandalarm war. Ein Sachschaden entstand nicht. Sämtliche Rettungskräfte konnten nach kurzer Zeit wieder abrücken.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

H.P. 07651 9336-0

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell