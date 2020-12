Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruchsversuch misslingt- Täter im Nahbereich festgenommen

LöhneLöhne (ots)

(sls) Am Sonntagabend (27.12.) kam es in Löhne an der Nordbahnstraße zu einem Einbruchsversuch in eine Apotheke. Gegen 20.15 Uhr meldete sich eine aufmerksame Zeugin auf der Leitstelle, da sie einen lauten Knall im Bereich der Nachbarschaft gehört hatte. Bei einer Nachschau konnte sie eine männliche Person dabei beobachten, wie diese versuchte mit einem Gegenstand die Scheibe einer Apotheke einzuschlagen. Trotz mehrfacher Versuche misslang das Vorhaben. Der Beschuldigte flüchtete anschließend vom Tatort, konnte im Nahbereich durch die Polizeibeamten auf einem Fahrrad angetroffen werden. Der Täter versuchte mit seinem Fahrrad zu flüchten. Bei dem Versuch den Flüchtenden anzuhalten, stürzte dieser mit seinem Fahrrad und rannte zu Fuß weiter. Die Flucht endete nach kurzer Verfolgung durch die Beamten, so dass der Täter vorläufig festgenommen werden konnte. Bei dem 20-jährigen polizeibekannten Beschuldigten aus Bad Oeynhausen wurde bei der anschließenden Durchsuchung diverses Einbruchswerkzeug in einem Rucksack aufgefunden. Zur genauen Personalienfeststellung und weiterer Sachverhaltsklärung wurde der 20-Jährige vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt. Die weiteren Ermittlungen dauern noch an.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell