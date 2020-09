Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Leere Gasflaschen gestohlen

Kierspe (ots)

Unbekannte sind am Dienstag an der Volmestraße in ein Landhandels-Geschäft eingebrochen. Sie überkletterten einen Zaun, öffneten gewaltsam einen Gitterkorb und zogen mindestens vier leere Gasflaschen heraus. Um 23.48 Uhr gab es einen Alarm, der möglicherweise mit diesem Einbruch zusammen hängt. Der Wachdienst untersuchte das Gelände ohne Feststellungen. Der Diebstahl der Gasflaschen wurde erst im Laufe des Tages bemerkt. Hinweise bitte an die Polizei in Meinerzhagen, Telefon 02354/9199-0.

