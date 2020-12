Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Ausgangsbeschränkungen seit Heiligabend- Positive Bilanz nach den ersten zwei Tagen

Kreisgebiet HerfordKreisgebiet Herford (ots)

(sls) Seit Heiligabend (24.12.) gelten in allen Kommunen des Kreises Herford unter anderem die nächtliche Ausgangssperre aber auch weitere Einschränkungen wie die Maskenpflicht im Fahrzeug. Die Polizei Herford zieht nach den ersten zwei Weihnachtstagen eine positive Bilanz. Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnten gerade in den Nächten kaum Verstöße festgestellt werden. So waren es am ersten Tag der Beschränkung im Kreisgebiet noch ca. 30 Verstöße gegen die nächtliche Ausgangssperre, jedoch bereits in der Nacht zum 2. Weihnachtstag verhielten sich die Bürger des Wittekindskreises vorbildlich, so dass keine weiteren Anzeigen geschrieben werden mussten. Auch das Einsatzaufkommen im gesamten Kreisgebiet reduzierte sich auf wenige Einsätze wie zum Beispiel Ruhestörungen, kleinen Streitigkeiten oder allgemeinen Hilfe ersuchen. In den nächsten Tagen werden die Beamten weiterhin verstärkt auf die Einhaltung der Beschränkungen achten.

