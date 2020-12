Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung am PKW - Scheibe an Mercedes eingeschlagen - Zeugen gesucht

BündeBünde (ots)

(jd) Am Sonntag (20.12.) bemerkte ein 58-jähriger Bünder, gegen 11.00 Uhr, dass eine Scheibe seines Mercedes eingeschlagen war. Das Auto stand an der Stresemannstraße nahe des Grundstücks des Geschädigten. Am Vorabend, gegen 19.00 Uhr, war an dem Fahrzeug noch keine Beschädigung. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass der oder die unbekannten Täter das Auto nicht durchsucht und keine Gegenstände daraus entwendet haben. Der Schaden wird mit etwa 300.- Euro angegeben. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell