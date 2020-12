Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Versuch des besonders schweren Diebstahls - Eingangstür an Verbrauchermarkt aufgebrochen - Täter versuchen Büroraum zu öffnen

KirchlengernKirchlengern (ots)

(jd) In der vorletzten Nacht versuchten bislang unbekannte Einbrecher in einen Verbauchermarkt in Kirchlengern einzusteigen. Gestern am frühen Morgen rief die Mitarbeiterin eines Verbrauchermarktes an der Straße In der Mark die Polizei. Offenbar haben in der Nacht zwischen Montag (21.12.), 22.00 Uhr und gestern Morgen unbekannte Täter versucht, eine Außentür und später die Tür zu einem Büroraum aufzubrechen. Als die Mitarbeiterin, gegen 5.11 Uhr, den Vorraum des Martes betrat, bemerkte sie, dass die Außentür geöffnet war. Der oder die Tatverdächtigen entfernten sich ohne Diebesgut in unbekannte Richtung vom Tatort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

