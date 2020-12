Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Straßenverkehrsgefährdung - Fahren unter Alkoholeinfluss - Stromkasten demoliert

BündeBünde (ots)

(jd) Ein 22-jähriger Anwohner der Südlenger Straße wachte am Samstag (19.12.) um kurz nach Mitternacht auf, da er einen lauten Knall hörte. Er ging daraufhin nach draußen und bemerkte dort einen völlig demolierten Verteilerkasten. Die hinzugerufene Polizei traf vor Ort auf einen 37-jährigen Bünder, der nach eigenen Angaben mit seinem Opel von Herford kommend auf der Südlenger Straße in Fahrtrichtung Bünde unterwegs war. Aus ungeklärter Ursache kam er zu weit nach links von der Fahrbahn ab, beschädigte Hecken und Sträucher und kam schließlich am Stromkasten zum Stehen. Im Zuge der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten Alkoholgeruch im Atem des Opelfahrers. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte dies. Die Beamten stellten daraufhin den Führerschein des 37-Jährigen sicher und untersagten ihm das Führen von Kraftfahrzeugen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 5500 Euro.

