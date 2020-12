Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: PKW-Komplettentwendung - Porsche Macan gestohlen - Polizei sucht Zeugen

LöhneLöhne (ots)

(jd) Ein 48-jähriger Löhner stellte Samstag (19.12.), gegen 7.00 Uhr, fest, dass sich sein Auto nicht auf dem Parkstreifen gegenüber seines Hauses befand. Am Vorabend hatte er seinen Porsche Macan gegen 17.00 Uhr am Lütkenkamp abgestellt. Am nächsten Morgen fehlte von der schwarzen Kombilimousine jede Spur. Die Polizei bittet in diesem Fall Zeugen, die Angaben zu dem Pkw mit einer Herforder Zulassung machen können oder in der Nacht zu Samstag etwas Verdächtiges im Umkreis des Lütkenkamps bemerkt haben, sich zu melden. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.

