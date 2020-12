Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Ohne Führerschein Auto gesteuert

RekenReken (ots)

Er habe nur mal auf dem Parkplatz rangiert - diese Aussage bewahrte einen 36-Jährigen am Dienstag in Reken nicht vor einer Strafanzeige. Denn der Rekener konnte keine Fahrerlaubnis vorweisen, als Polizeibeamte ihn gegen 11.45 Uhr kontrollierten. Er hatte mit seinem Wagen von einem Parkplatz an der Straße "Am Wehrturm" herunterfahren wollen. Der Mann besitzt seit mehreren Jahren keinen Führerschein mehr.

