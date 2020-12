Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Unbekannter flüchtet nach Zusammenstoß

BorkenBorken (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro hat ein unbekannter Autofahrer in der Nacht zum Dienstag in Borken bei einem Unfall verursacht. Ein 50-Jähriger war gegen 04.55 Uhr mit einem Lkw auf der Bundesstraße 525 in Richtung Südlohn unterwegs. In Höhe der Brücke über die Nordvelener Straße streifte ein entgegenkommendes Fahrzeug das Führerhaus des Diepholzers. Der Unbekannte entfernte sich ohne anzuhalten in Richtung Gescher. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

