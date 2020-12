Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Stadtbibliothek scheitert

Sie dürften kaum auf Lesefutter aus gewesen sein: In Bocholt wollten Einbrecher gewaltsam in die Stadtbibliothek eindringen. Die Täter hatten sich an einer Tür im hinteren Bereich des Gebäudes an der Hindenburgstraße zu schaffen gemacht. Es gelang den Unbekannten aber nicht, sie aufzuhebeln. Mitarbeiter entdeckten die Beschädigungen am Dienstagmorgen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

