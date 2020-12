Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek-Nienborg - Fahrfehler endet auf Acker

HeekHeek (ots)

Eine leichtverletzte Beifahrerin und ungefähr 3.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Fahrfehlers am Dienstagmorgen in Heek-Nienborg. Ein 23-Jähriger war gegen 07.40 Uhr auf der Landesstraße 573 aus Richtung Ochrup kommend in Richtung Nienborg unterwegs. Er geriet auf den rechten Grünstreifen, als ihm ein Auto entgegenkam. Dem Entgegenkommenden machte der 23-Jährige keinen Vorwurf: "Er fuhr auf seiner Fahrspur", sagte der Ochtruper. Erst kollidierte der Wagen mit einem Leitpfosten und kam schließlich auf einem angrenzenden Feld zum Stillstand. Die Verletzte, eine 38-jährige Ochtruperin, brachte der Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell